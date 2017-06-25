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Эрдоган назвал причину своего обморока в мечети

Эрдоган назвал причину своего обморока в мечети
В турецком городе Аташехир, расположенном недалеко от Стамбула, сегодня утром во время молитвы в мечети турецкий президент Реджеп Эрдоган потерял сознание.

Как информирует replyua.net со ссылкой на CNN, к главе государства моментально подбежали сотрудники охраны, однако Эрдоган не смог подняться на ноги, и из мечети его выносили на носилках. Ни одного журналиста к мечети так и не подпустили, даже после того, как туда приехали медики. Позже Эрдоган пришел в себя и заявил журналистам, что чувствует себя хорошо, а ухудшение самочувствия связано с резким скачком сахара в крови. Как оказалось, турецкий президент страдает сахарным диабетом. Напомним, что мусульмане по всему миру сегодня отмечают окончание Рамадана, и это один из самых важных дней в году.

Рамадан начался 26 мая. Это месяц очень строгого поста для каждого верующего мусульманина. От питья и пищи мусульмане отказываются от рассвета и до заката. Реджепу Эрдогану уже 63 года, пять лет назад глава государства перенес операцию на желудке.
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