Эрдоган назвал причину своего обморока в мечети

В турецком городе Аташехир, расположенном недалеко от Стамбула, сегодня утром во время молитвы в мечети турецкий президент Реджеп Эрдоган потерял сознание.
Как информирует replyua.net со ссылкой на CNN, к главе государства моментально подбежали сотрудники охраны, однако Эрдоган не смог подняться на ноги, и из мечети его выносили на носилках. Ни одного журналиста к мечети так и не подпустили, даже после того, как туда приехали медики. Позже Эрдоган пришел в себя и заявил журналистам, что чувствует себя хорошо, а ухудшение самочувствия связано с резким скачком сахара в крови. Как оказалось, турецкий президент страдает сахарным диабетом. Напомним, что мусульмане по всему миру сегодня отмечают окончание Рамадана, и это один из самых важных дней в году.
Рамадан начался 26 мая. Это месяц очень строгого поста для каждого верующего мусульманина. От питья и пищи мусульмане отказываются от рассвета и до заката. Реджепу Эрдогану уже 63 года, пять лет назад глава государства перенес операцию на желудке.