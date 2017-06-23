валюта
СпецтемаЭксперт рассказал, кто из президентов на самом деле самое большое зло Украины

Пхеньян прокоментував смерть американського студента, який помер після ув’язнення в в’язниці в КНДР

Пхеньян прокоментував смерть американського студента, який помер після ув’язнення в в’язниці в КНДР
Північнокорейський уряд заперечив факт катування американського студента Отто Вомбієра, який знаходився більше 15 місяців під арештом у КНДР і згодом помер, повернувшись на батьківщину, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.

У заяві уряду КНДР зазначається, що поведінка представників країни щодо американця «відповідала міжнароднім правилам, а справи батьків померлого необґрунтовані». Слід зауважити, що така заява стала першою реакцією представників Пхеньяну на смерть 22-річного хлопця.

Варто нагадати, що американець Отто Вомбієр прибув до КНДР з туристичним візитом, однак місцеві правоохоронні органи затримали його, коли він хотів зірвати політичний плакат у власному готелі. Згодом хлопця засудили на 15 років. Однак за сприяння Держдепу хлопця вдалося повернути додому. Але за даними американських лікарів, Вомбієр уже більше року перебував у комі і, повернувшись додому, юнак помер, не прийшовши до тями. Фахівці з США зазначили, що він переніс важку неврологічну травму. У КНДР же заявили, що Вомбієр заразився ботулізмом.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Ким Ахеджаков: такого позора наша дипломатия еще не знала

Срочно: Портников: Путин точно не ожидал такого от украинцев
Важное за сутки
23 июн 2017
7456

Лавров: в сложившихся условиях Россия защитит украинцев в ситуации с георгиевскими лентами

Сергей Лавров, глава внешнеполитического ведомства России, прокомментировал запрет георгиевской ленты в Украине, подчеркнув, что в этой ситуации Россия будет солидарна со своими гражданами,

Последние новости

Росія збирається видати Україні терориста з ОРДЛО

Лондон назвав причину пожежі у Grenfell Tower

Муждабаєв: затриманий Гужва нещодавно їздив на консультації до Москви

Пхеньян прокоментував смерть американського студента, який помер після ув’язнення в в’язниці в КНДР

Донік: реванш вже стукає у наші оселі

Блогер розповів про екстравагантну спробу суїциду Путіна (відео)

Эксперт: Россия твердо придерживается своих договоренностей

Россияне захотели визовый режим с Украиной

Корреспондент: эта новость в будущем позволит нам увидеть то, что мы даже не представляем

Лавров: в сложившихся условиях Россия защитит украинцев в ситуации с георгиевскими лентами

Гужва є фігурантом у ще одній справі – Луценко

Скандал у Великобританії: принц Гаррі заявив, що не хотів би зайняти престол

Навальний не має права балотуватись в президенти – ЦВК Росії

Савченко розповіла, кому в Раді показала середній палець

Садовий заявив, що вивезення сміття Львівською ОДА є «ультиматумом намісника президента»

Кабмін надасть для «ПриватБанку» ще 38,5 млрд. грн.

У ГПУ анонсували продовження «чистки Верховної Ради»

У Трампа з'явився новий ранковий ритуал, пов'язаний з Росією – ЗМІ

Вперше за чотири роки аеропорт Миколаєва прийняв літак

Захист Гужви має наміри оскаржувати рішення про арешт

 Новости за день