Пхеньян прокоментував смерть американського студента, який помер після ув’язнення в в’язниці в КНДР

Північнокорейський уряд заперечив факт катування американського студента Отто Вомбієра, який знаходився більше 15 місяців під арештом у КНДР і згодом помер, повернувшись на батьківщину, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
У заяві уряду КНДР зазначається, що поведінка представників країни щодо американця «відповідала міжнароднім правилам, а справи батьків померлого необґрунтовані». Слід зауважити, що така заява стала першою реакцією представників Пхеньяну на смерть 22-річного хлопця.
Варто нагадати, що американець Отто Вомбієр прибув до КНДР з туристичним візитом, однак місцеві правоохоронні органи затримали його, коли він хотів зірвати політичний плакат у власному готелі. Згодом хлопця засудили на 15 років. Однак за сприяння Держдепу хлопця вдалося повернути додому. Але за даними американських лікарів, Вомбієр уже більше року перебував у комі і, повернувшись додому, юнак помер, не прийшовши до тями. Фахівці з США зазначили, що він переніс важку неврологічну травму. У КНДР же заявили, що Вомбієр заразився ботулізмом.