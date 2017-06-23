Вчені розповіли про вплив відеоігор на мозок людини

Дослідники з США та Іспанії показали, як комп'ютерні ігри розвивають увагу і викликають залежність. Про це передає replyua.net з посиланням на Medical Express. Група вчених на чолі з Марком Палаусом систематизувала дані 116 наукових досліджень про вплив відеоігор, яких вивчали структурні і функціональні зміни в головному мозку і поведінку.
З'ясувалося, що процес ігор впливає на нашу увагу і деякі дослідження показали, що гравці демонструють поліпшення в декількох типах уваги, таких, як постійна увага або селективне увагу. Області мозку, які відповідають за увагу, також більш ефективно використовуються геймерами і вимагають менше часу для активації. Крім цього, існують докази, що відеоігри можуть збільшити розмір і ефективність ділянок мозку, пов'язаних з візуально - просторової орієнтацією. Зокрема, одне з досліджень показало збільшення розмірів гіпокампу у геймерів.
У той же час, деякі дослідження відзначають, що такі ігри призводять до функціональних і структурних змін в нервовій системі, змінюючи нейронні реакції і викликаючи залежність від відеоігор. Ці нейронні зміни в основному такі ж, як ті, які спостерігаються при інших видах залежностей.