В КНДР проведены испытания двигателя для баллистической ракеты – СМИ

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Журналисты Fox News, сославшись на анонимные источники в американской разведке, проинформировали о проведенных в КНДР испытаниях нового двигателя для ракеты-носителя, который могут использовать для создания баллистической ракеты.По информации журналистов, применить новую технологию могут в ходе создания ракеты, имеющей способность вывозить спутник на орбиту океана. В перспективе у КНДР есть возможность создать межконтинентальную ракету, способную долететь до западного побережья Соединенных Штатов. Телеканал отмечает, что в последний раз тестовый запуск подобного плана провели в марте текущего года. Еще один американский чиновник сообщил о зафиксированной повышенной активности два дня назад в районе единственного ядерного полигона КНДР.В минувшем году в Пхеньяне объявили о проведенном успешном испытании бомбы из водорода, а в нынешнем году по инициативе КНДР были запущены несколько баллистических ракет. Напомним, что в конце марта текущего года Вашингтон ввел новые ограничения по отношению к Северной Корее. Спустя месяц в Соединенных Штатах заявили о переброске ударной группы кораблей в район Корейского полуострова.