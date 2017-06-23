Пономарь: еще одна страна попрощалась с совком

Олег Пономарь, известный обозреватель, на своей странице в Фейсбуке сообщает о том, что это лето летит очень быстро, и на календаре уже пятница, и сегодня припасено несколько важных новостей, информирует replyua.net.
«Прощай, Совок: Сейм Польши принял закон о сносе коммунистических памятников (около 500 штук), Евросоюз продлил секторальные санкции (третий пакет) против России до конца января 2018 года, а Туск заявил, что Великобритания еще может передумать и не выйдет из Евросоюза», пишет обозреватель. По его словам, совсем скоро в ВР начнутся каникулы, однако парламентарии до сих пор не приняли реформаторские законы, и, возможно, Рада решит отменить отпуск.
«Нужно отметить и новости-бонусы. Канадский снайпер в Ираке установил мировой рекорд подтвержденного результативного (поразил игиловца) выстрела - 3450 метров. Актер Джордж Клуни продал свою компанию Casamigos, которую создал 4 года назад (производит премиум-текилу), за 1 миллиард долларов», добавил Олег Пономарь. В конце поста он подчеркнул, что не перестают радовать правоохранители, и об этом он уже рассказывал в интервью Польскому Радио.