Илон Маск заявил о колонизации Марса в ближайшее время

Илон Маск, известный изобретатель, заявил о том, что в ближайшем будущем можно будет колонизировать Марс при помощи сотен межпланетных кораблей, а также с помощью сверхтяжелой ракеты.
Как информирует replyua.net со ссылкой на РИА Новости, Маск подчеркнул, что он лично будет заниматься проектом по строительству города на Марсе, который будет полностью приспособлен для жизни землян. По мнению американского бизнесмена, именно Марс станет идеальным местом для переселения человечества – там есть и вода, и атмосфера. Маск предлагает изменить технологии и модернизировать производство ракет, чтобы сделать частые полеты в космос доступными. Изобретатель считает, что уже сейчас нужно заняться разработкой специальных двигателей, которые будут работать на топливе, произведенном как на Земле, так и на Марсе.
Маск подсчитал, что на таких двигателях полеты на Красную планету будут обходиться в 50 тысяч раз дешевле. Чтобы обустроить город, потребуются колонисты – им придется заплатить по 140 тысяч долларов за полет на Марс. Более того, Маск заверил в том, что в этот проект он вложит все свои накопленные средства.