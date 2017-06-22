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Бах: МОК введет антироссийские санкции за допинговые нарушения

Бах: МОК введет антироссийские санкции за допинговые нарушения
Томас Бах, глава Международного олимпийского комитета, заявил о том, что совсем скоро МОК введет антироссийские санкции за то, что на Олимпиаде в Сочи были допинговые нарушения.

Как передает replyua.net со ссылкой на Нью-Йорк Таймс, глава МОК подчеркнул, что многие российские чиновники думают, что если решение какой-либо проблемы откладывать, то об этой проблеме все непременно забудут, но это совершенно не так. «Вы не можете забыть о том, что произошло в Сочи. Мы хотим сделать это как можно скорее. Чтобы принять какие-то санкции, нам нужно понять, насколько глубоко была укоренена система допинговых манипуляций в России», заявил Бах.

По его мнению, в России закрывают глаза на допинговые проблемы, но за Сочи МОК обязательно наложит санкции, и хотя президент России признал наличие допинговой проблемы в России, некоторые чиновники продолжат усердно игнорировать этот вопрос, но наказание обязательно последует.
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