В 2050 году население планеты достигнет 10 миллиардов, - ООН

Сотрудники ООН заявили о том, что в ближайшие тридцать лет население Европы продолжит стареть, а прирост населения планеты будет возможным только за счет развивающихся стран, и уже в 2050 году на Земле будут проживать 10 миллиардов человек.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Радио Свобода, в ООН подчеркнули, что половину всего прироста населения будут составлять Пакистан, Индия, Индонезия, Уганда, США, Танзания, Эфиопия, Конго и Нигерия. Индия, в свою очередь, по численности населения очень быстро обгоняет Китай, и уже через семь лет в этой стране будут проживать около 1 миллиарда 400 миллионов граждан. В развитых странах показатели рождаемости, напротив, будут продолжать снижаться, особенно в Европе.
А вот 26 африканских государств через 30 лет удвоят численность населения. Самый высокий уровень рождаемости эксперты прогнозируют в Нигерии. Помимо европейских государств, численность населения будет сокращаться в Японии, Таиланде, Иране, Вьетнаме, Бразилии и Китае.