В субботу к Земле приблизится огромный астероид

В направлении Земли движется астероид-убийца, который ученые причисляют к группе опасных астероидов. Как передает replyua.net, астрономы заявили о том, что это небесное тело может быть намного опаснее метеорита, упавшего в Челябинске.
По расчетам специалистов, космический объект «пойдет» на минимальное сближение с Землей в эту субботу. В каталогах обнаруженный астероид назван №441987 или 2010 NY65. Наиболее близкая позиция может быть занята им в 04.38 по часам российского Екатеринбурга. Сотрудники кафедры геодезии и астрономии при УрФУ отметили, что около пяти часов утра по московскому времени (такое же время в Киеве) астероид приблизится на очень опасное расстояние от Земли, примерно в трех миллионах километров. Диаметр астероида достигает трехсот метров.
И астрофизики не исключают, что космический объект может менять траекторию полета. Скорость движения опасного астероида достигает 45 тысяч километров в час. Космический объект был обнаружен учеными еще семь лет назад при помощи инфракрасного телескопа, который был запущен на околоземную орбиту.