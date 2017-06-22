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У Єгипті знайдено найдавніший протез на Землі

У Єгипті знайдено найдавніший протез на Землі
В одній з єгипетських усипальниць неподалік від Луксора археологи знайшли, напевно, найдавніший протез ноги на Землі. Дерев'яний артефакт був знайдений в жіночому похованні з некрополя Абд ель-Курно, передає replyua.net. Міжнародна група вчених досліджувала знахідку за допомогою комп'ютерної томографії та рентгенографії. Дослідження матеріалів, з яких зроблені складові частини знахідки, показало: протез закріплювали на нозі власниці кілька разів.

Цей протез був ідеально підігнаний під форму ноги покійної дівчини, яка втратила великий палець і приблизно половину правої ступні. Майстер зробив такий протез, в якому жінка могла комфортно ходити і стояти.

Серед технічних особливостей майстрів Стародавнього Єгипту виділяють в рухливість ортопедичного розширення і конструкцію ременя. Той факт, що протез був зроблений таким копітким чином, вказує на те, що власниця протеза цінувала природний вигляд, естетику і комфорт при носінні, а також була в змозі заплатити за роботу висококваліфікованих фахівців. Вчені переконані, що ця знахідка суттєво змінює наші уявлення про давньоєгипетської медицині. В даний час швейцарські археологи з університету Базеля і їх єгипетські колеги продовжують розкопки в Шейх АДБ Ель-Курно сподіваються знайти інші артефакти епохи розквіту Стародавнього Єгипту.
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