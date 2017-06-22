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Хокинг назвал сроки для эвакуации человечества на другие планеты

Хокинг назвал сроки для эвакуации человечества на другие планеты
Стивен Хокинг, самый известный астрофизик современности, сделал заявление о том, что в ближайшие 30-50 лет людям необходимо колонизировать Луну и Марс, поскольку Земля станет непригодной для проживания.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Телеграф, британский ученый подчеркнул, что через этот промежуток времени планета погибнет, и это произойдет из-за климатической катастрофы, падения астероида или перенаселения Земли. «Я убежден, что людям необходимо покинуть Землю. На нашей планете становится все меньше места для нас, а наши физические ресурсы очень быстро истощаются», заявил Хокинг. По его словам, необходимо приложить все усилия для того, чтобы через тридцать лет на Луне появилась большая база, а затем надо колонизировать Марс, но на это потребуется больше времени.

Кроме того, астрофизик подчеркнул, что во время переселения человечеству придется взять с собой на другие планеты не только животных, но и насекомых, а также растения. По мнению Хокинга, люди должны рассматривать для жизни не только планеты Солнечной системы.
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