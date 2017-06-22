Российский дипломат получил очень высокую должность в ООН

Владимир Воронков, дипломат из России, накануне получил высокую должность в ООН – он будет руководить антитеррористическим направлением, а также станет заместителем генерального секретаря Организации объединенных наций.
Как передает replyua.net со ссылкой на AFP, эту высокую должность инициировал Антонио Гуттериш, генсек ООН, подчеркнув, что это необходимо для укрепления усилий, направленных на борьбу с терроризмом. «Я верю, что у нас есть проблема координации деятельности 38 организаций, которые в рамках ООН ведут борьбу с терроризмом, поэтому имеет смысл иметь специальный офис с ответственным лицом», подчеркнул генеральный секретарь. Что касается Воронкова, то с 2011 года он является российским представителем в международных организациях ООН в Европе. Кроме того, Воронков является членом Международного агентства по атомной энергии и Совета управляющих глобального ядерного наблюдателя ООН.
«Дипломат из России обеспечит стратегическое руководство усилиями ООН в борьбе с терроризмом, участие в процессе принятия решений Организации Объединенных Наций и обеспечения того, чтобы различные истоки и влияния терроризма отображались в деятельности ООН», добавил Фархан Хак, пресс-секретарь ООН.