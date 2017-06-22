валюта
СпецтемаЮрій Бірюков: привіт всім клоунам з «Батьківщини»

Российский дипломат получил очень высокую должность в ООН

Российский дипломат получил очень высокую должность в ООН
Владимир Воронков, дипломат из России, накануне получил высокую должность в ООН – он будет руководить антитеррористическим направлением, а также станет заместителем генерального секретаря Организации объединенных наций.

Как передает replyua.net со ссылкой на AFP, эту высокую должность инициировал Антонио Гуттериш, генсек ООН, подчеркнув, что это необходимо для укрепления усилий, направленных на борьбу с терроризмом. «Я верю, что у нас есть проблема координации деятельности 38 организаций, которые в рамках ООН ведут борьбу с терроризмом, поэтому имеет смысл иметь специальный офис с ответственным лицом», подчеркнул генеральный секретарь. Что касается Воронкова, то с 2011 года он является российским представителем в международных организациях ООН в Европе. Кроме того, Воронков является членом Международного агентства по атомной энергии и Совета управляющих глобального ядерного наблюдателя ООН.

«Дипломат из России обеспечит стратегическое руководство усилиями ООН в борьбе с терроризмом, участие в процессе принятия решений Организации Объединенных Наций и обеспечения того, чтобы различные истоки и влияния терроризма отображались в деятельности ООН», добавил Фархан Хак, пресс-секретарь ООН.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: вже зрозуміло, що Порошенко пообіцяв дати американцям взамін

Срочно: Донік: Назріває щось цікаве - Гіркін закликав російських бойовиків тікати з Донбасу
Важное за сутки
21 июн 2017
10878

Считаем неуместным: В Кремле резко ответили на ультиматум Белого дома по Донбассу

Пресс-атташе российского президента Дмитрий Песков во время общения с представителями средств массовой информации заявил, что для Кремля сообщения из Вашингтона перспективе сохранения режима санкций

Последние новости

Дипломат: по какой-то причине Порошенко очень хотел получить фото с Трампом, поэтому придумал причину «до Путина»

У Єгипті знайдено найдавніший протез на Землі

Половина українських громадян не мають намір оформляти біометричні паспорти

Политик: Путину не удастся осуществить задуманное

Геращенко оприлюднила деталі переговорів Порошенка з Тіллерсоном

Обвинувачені в убивстві Нємцова зробили гучну заяву

У Криму окупаційна влада назвала безвіз провокацією та погрожує арештами зі сльозами

Большинство украинцев не будут оформлять биометрические паспорта, - опрос

Трамп продовжив санкції проти КНДР

Хокинг назвал сроки для эвакуации человечества на другие планеты

Российский дипломат получил очень высокую должность в ООН

«Отлучить и наказать»: Поклонская разразилась еще одним безумным заявлением

Активист: в Крыму отходят от эйфории, связанной с присоединением полуострова к РФ

Эксперт рассказал, о чем будут говорить Путин и Трамп

Макрон анонсировал новую встречу с коллегами из РФ, Франции и Украины

Пономарь: информация о нашем сотрудничестве с США полностью подтвердилась

Тереза Мей виступила з заявою щодо пожежі в Grenfell Tower

Політика Трампа змушує непокоїтись – Макрон

Ватажки «ДНР» не в змозі контролювати підконтрольних їм бойовиків – Хуг

Київ пропонує Львову одноразову допомогу – Садовий

 Новости за день