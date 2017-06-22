валюта
СпецтемаЮрій Бірюков: привіт всім клоунам з «Батьківщини»

Пономарь: информация о нашем сотрудничестве с США полностью подтвердилась

Пономарь: информация о нашем сотрудничестве с США полностью подтвердилась
Неделя пересекла экватор, и на календаре уже четверг, и сегодня пришло несколько важных новостей. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет обозреватель Олег Пономарь.

По его словам, вчерашняя информация о сотрудничестве США и Украины полностью подтвердилась – в ближайшее время Украину посетит делегация из Соединенных Штатов, и будет подписан договор, касающийся военно-технического сотрудничества. «Наши взоры снова, как и каждый четверг, на нашу Верховную Раду. Очень хочется увидеть от нее фейерверк результативных голосований сразу по пяти реформам. Нужно также передать большой привет сирийскому президенту – Ми-8, принадлежащий правительственной армии, был сбит повстанцами», пишет обозреватель.

Также он отмечает, что в Сирию Турция ввела дополнительные войска. «Баррель нефти брент стоит уже меньше 45 долларов, также радует Генпрокуратура Украины, а еще есть новость-бонус: лоукостер Wizz Air запускает из Львова и Киева семь рейсов уже этим летом», добавил обозреватель.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: вже зрозуміло, що Порошенко пообіцяв дати американцям взамін

Срочно: Донік: Назріває щось цікаве - Гіркін закликав російських бойовиків тікати з Донбасу
Важное за сутки
21 июн 2017
10878

Считаем неуместным: В Кремле резко ответили на ультиматум Белого дома по Донбассу

Пресс-атташе российского президента Дмитрий Песков во время общения с представителями средств массовой информации заявил, что для Кремля сообщения из Вашингтона перспективе сохранения режима санкций

Последние новости

Дипломат: по какой-то причине Порошенко очень хотел получить фото с Трампом, поэтому придумал причину «до Путина»

У Єгипті знайдено найдавніший протез на Землі

Половина українських громадян не мають намір оформляти біометричні паспорти

Политик: Путину не удастся осуществить задуманное

Геращенко оприлюднила деталі переговорів Порошенка з Тіллерсоном

Обвинувачені в убивстві Нємцова зробили гучну заяву

У Криму окупаційна влада назвала безвіз провокацією та погрожує арештами зі сльозами

Большинство украинцев не будут оформлять биометрические паспорта, - опрос

Трамп продовжив санкції проти КНДР

Хокинг назвал сроки для эвакуации человечества на другие планеты

Российский дипломат получил очень высокую должность в ООН

«Отлучить и наказать»: Поклонская разразилась еще одним безумным заявлением

Активист: в Крыму отходят от эйфории, связанной с присоединением полуострова к РФ

Эксперт рассказал, о чем будут говорить Путин и Трамп

Макрон анонсировал новую встречу с коллегами из РФ, Франции и Украины

Пономарь: информация о нашем сотрудничестве с США полностью подтвердилась

Тереза Мей виступила з заявою щодо пожежі в Grenfell Tower

Політика Трампа змушує непокоїтись – Макрон

Ватажки «ДНР» не в змозі контролювати підконтрольних їм бойовиків – Хуг

Київ пропонує Львову одноразову допомогу – Садовий

 Новости за день