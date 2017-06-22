Пономарь: информация о нашем сотрудничестве с США полностью подтвердилась

Неделя пересекла экватор, и на календаре уже четверг, и сегодня пришло несколько важных новостей. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет обозреватель Олег Пономарь.
По его словам, вчерашняя информация о сотрудничестве США и Украины полностью подтвердилась – в ближайшее время Украину посетит делегация из Соединенных Штатов, и будет подписан договор, касающийся военно-технического сотрудничества. «Наши взоры снова, как и каждый четверг, на нашу Верховную Раду. Очень хочется увидеть от нее фейерверк результативных голосований сразу по пяти реформам. Нужно также передать большой привет сирийскому президенту – Ми-8, принадлежащий правительственной армии, был сбит повстанцами», пишет обозреватель.
Также он отмечает, что в Сирию Турция ввела дополнительные войска. «Баррель нефти брент стоит уже меньше 45 долларов, также радует Генпрокуратура Украины, а еще есть новость-бонус: лоукостер Wizz Air запускает из Львова и Киева семь рейсов уже этим летом», добавил обозреватель.