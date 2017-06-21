Пономарь: новая молния! Это санкционная удавка

На своей странице в Фейсбуке обозреватель Олег Пономарь сообщает о новости-молнии, которая связана с новыми антироссийскими санкциями, введенными Соединенными Штатами, передает replyua.net.
По словам эксперта, санкционная удавка сжалась еще сильнее, поскольку Министерство финансов США ввело уже восьмой по счету пакет санкций против России. «В список теперь входят Крымская первая страховая компания, концерн «Калашников», а также связанная с ним компания «Молот-Оружие», ИФД «Капиталъ», ООО Оборонлогистика и другие, а также частная военная компания Вагнер. Также в списке оказались и физические лица», отмечает Пономарь. По его словам, в пакете санкций и все дочки крупного холдинга Транснефть, и некоторые крупные российские банки.
«Под санкции США попала кейтеринговая компания «Конкорд» ресторатора Евгения Пригожина, которого называют «поваром Путина». Санкции были введены против организаций, связанных с байк-клубом «Ночные волки». Под запрет попадают и ООО «Байк.В.Центр», и охранная компания «Волк»», подчеркнул обозреватель.