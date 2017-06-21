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Пономарь: этот месяц продолжает радовать Украину шикарными новостями

Пономарь: этот месяц продолжает радовать Украину шикарными новостями
На календаре уже среда, и июнь не перестает радовать шикарными новостями, которые стали следствием майских событий, и сегодняшний день – не исключение. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет обозреватель Олег Пономарь.

«В Евросоюзе приняли дополнительные торговые преференции (томаты, пшеница, кукуруза, ячмень и другие) для Украины. Кроме того, НАТО завершила развертывание своих войск в прибалтийских странах и Польше в рамках обязательств по укреплению восточного фланга вблизи России», пишет Пономарь. Также обозреватель прокомментировал вчерашнюю встречу Порошенко и Трампа, отметив, что основным итогом этих переговоров стало то, что Соединенные Штаты останутся верным союзником и помощником Украины, продолжат все виды поддержки нашей страны, помогут в продвижении в альянс и Евросоюз.

«Новости-бонусы: Украина будет совместно с европейскими странами искать возможность взыскать штраф с российского Газпрома. Но взыскание 172 миллиардов гривен антимонопольного штрафа с "Газпрома" не повредит потребителям газа в Европе, а баррель брента сегодня стоит 45,92 долларов», добавил эксперт.
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