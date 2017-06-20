Skype перестал работать в большей части стран Европы

Немалое количество пользователей Skype сообщили о прекращении работы сервиса, причем такая проблема наблюдается в течение продолжительного времени, информирует replyua.net. В частности, известно, что трудности при использовании Skype возникли в ночь с понедельника на вторник и утром сегодняшнего дня она опять повторилась. Многие пользователи сервиса не могу принять или отправить сообщений.
В соответствии с информацией портала Downdetector, разработчики решили проблему в течение нескольких часов, однако уже в утренние часы она опять повторилась, в результате чего все европейские пользователи не имеют возможности доступа к Skype. В представительстве компании о существовании проблемы знают и заявляют, что уже начали изучать ситуацию. Пока что неизвестно, что именно стало причиной сбоя в работе Skype. Не исключено, что вся проблема заключается в новом дизайне.
Отметим, что новый интерфейс мессенджера Skype состоит сразу из трех секций: Find, Chat и Capture. Так, первый раздел дает возможность поиска контактов или текста сообщения. В опции Chat теперь можно текстовое или голосовое сообщение сопроводить эмодзи-реакцией или картинкой. А Capture – это возможность мгновенного снятия видео или фото.