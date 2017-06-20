До зняття «блокади» Катар не буде брати участі у переговорах

Катар не буде вести переговорів з арабськими країнами, які розірвали з ним дипломатичні і економічні зв'язки, доки не буде знято блокаду. Про це заявив міністр закордонних справ Катару, передає replyua.net з посиланням на Al Jazeera. «Катар знаходиться під блокадою, переговори неможливі, вони повинні зняти блокаду, щоб почати переговори», - заявив міністр закордонних справ Катару Мохаммед бін Абдурахман аль-Тані. Аль-Тані підкреслив, що передумовою для початку переговорів повинен бути прогрес в полегшенні блокади.
Спілкуючись з журналістами, аль-Тані повідомив, що Катар досі не отримав ніяких вимог від Саудівської Аравії, ОАЕ та Бахрейну, які розірвали зв'язку з Дохою майже два тижні тому. Раніше низка країн Перської затоки підтвердили напрацювання переліку вимог до Катару, які він повинен виконати для вирішення дипломатичної кризи.
Як відомо, минулого тижня Арабські держави Перської затоки охопила безпрецедентна регіональна криза. Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн і Єгипет опублікували скоординовані заяви, оголосивши про дипломатичний розрив з Катаром, крихітної, але багатою півострівний країною. Вони скоротили повітряне, морське та наземне сполучення і наказали катарським чиновникам і громадянам, які перебувають в їх країнах, повернутися додому.