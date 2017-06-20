США спрямували до кордону з КНДР два бомбардувальника B-1B Lancer

Американські стратегічні бомбардувальники B-1B Lancer, які можуть нести ядерну зброю, проведуть ряд навчання в Південній Кореї, передає replyua.net. Надзвукові бомбардувальники американських військово-повітряних сил проведуть навчально-тренувальні польоти спільно з південнокорейськими винищувачами F-15K. Крім того, вони проведуть тренувальні бомбардування на полігоні Пхільсон.
Як відомо, американський студент Отто Уормбір помер в США після повернення з КНДР. Про це напередодні повідомили його родичі. Уормбіра звільнила влада Північної Кореї 13 червня. Його евакуювали з КНДР в стані коми, в яку Уормбір впав навесні 2016 року. У США у нього зафіксували велику загибель клітин мозку. За версією влади КНДР, Уормбір заразився ботулізмом, після чого впав у кому, прийнявши снодійне. Це трапилося незабаром після того, як минулого року його засудили до 15 років каторги за крадіжку пропагандистського плакату.
Новина щодо звільнення Уормбіра співпала з візитом в КНДР в минулому відомого баскетболіста Денніса Родмана. В інтерв'ю ЗМІ він сказав, що їде в Пхеньян побачити друзів і не займається звільненням затриманих в КНДР американців. Також він зазначив, що хоче «відкрити двері» в КНДР для президента США Дональда Трампа, але не став говорити, чи знає мільярдер про його поїздку. У посольстві США в Токіо заявили, що Родман знаходиться в КНДР з візитом як звичайний громадянин.