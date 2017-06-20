В Японии приключилась домашняя сенсация, – блогер

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Известный блогер Василий Головнин у себя в Facebook пишет о том, что в Японии приключилась небольшая домашняя сенсация – оказалось, что нынешние японские дети больше уважают своих матерей, чем отцов. Как пишет блогер, это вообще-то невероятное событие – всегда было наоборот, как и полагалось в приличном патриархальном консервативном обществе, но заблуждение развеял НИИ при крупной рекламной компании «Хакуходо», который аккуратно раз в десять лет умело распрашивает подрастающее поколение на предмет его тайных пристрастий.Так вот: больше 68 процентов учеников начальных и средних школ в Японии ответили, что больше уважают маму, чем папу. Это на семь пунктов больше, чем десять лет назад. За отцов сейчас проголосовали 61,5 процента школьников – падение на пару единиц. «Японские социологи сильно чешут репу: крах патриархальной семьи с единственным непререкаемым папашей давно очевиден», – написал Головнин.По его словам, в последние десять лет японские женщины стали намного больше официально работать – то есть сочетать службу с самоотверженными делами по дому. Социологи считают, что дети это видят и оценивают. Папам они советуют больше общаться с подрастающим поколением и неназойливо разъяснять важность своей работы, которая типа не дает им возможности заниматься всякой домашней ерундой. Совет прекрасен, но энергичные работающие мамы явно будут набирать очки.