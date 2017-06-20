Повернений з ув’язнення в КНДР американський студент помер

Звільнений тиждень тому з Північної Кореї 22-річний американський студент Отто Вомбієр помер, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Таку заяву оприлюднила родина хлопця. Представники сім’ї загиблого зазначили, що після тортур, які Отто Вомбієр зазнав у Північній Кореї, не залишилось іншого ймовірного результату. У родині також розповіли, що тоді, коли хлопець повернувся на територію Сполучених Штатів Америки, він вже не мав змоги говорити, бачити або якось реагувати на словесні команди інших людей. Американські медики намагалися зробити все можливе для порятунку хлопця і його батьки вдячні їм за це.
Варто нагадати, що Вомбієр прибув на територію КНДР як турист. Він намагався зірвати зі стіни в готелі політичний плакат і за це місцевий суд виніс йому вирок в 15 років арешту за те, що американець «намагався підірвати єдність народу». За сприяння Держдепу хлопця вдалося звільнити з полону в КНДР 13 червня. Відомо, що останній рік він перебував у комі. Лікарі в КНДР заявили, що це було спричинено ботулізмом та снодійним. Американські фахівці ж заперечили і заявили, що Отто Вомбієр переніс важку черепно-мозкову травму. Офіційний Пхеньян же в свою чергу стверджує, що Вашингтон «намагається ускладнити життя народу Північної Кореї через історію зі студентом».