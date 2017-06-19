Вперше за 30 років Іран випустив ракету по території іншої країни

Вперше за останні три десяти років Іран здійснив запуск ракет по території іншої держави. Військові завдали ракетного удару по території Сирії у відповідь на серію терактів в Тегерані, передає replyua.net.
За інформацією іранської влади, ракети були випущені по позиціях угрупування «Ісламська держава» в сирійській провінції Дейр-аз-Зор. Як відомо, терористи Ісламської держави взяли на себе відповідальність за подвійний теракт в Тегерані, в результаті якого загинули 17 осіб.
«Ракети середньої дальності були випущені з провінцій Керманшах і Курдистан і знищили велику кількість терористів і зброї», - наголошується в офіційній заяві Іранської революційної гвардії. Іранське телебачення показало кадри з запуском ракет, що злітають у нічне небо. Іран запустив ракети по території іншої держави вперше за останні 30 років. Дейр аз-Зор - це провінція із великими покладами нафти, яка пов'язує фактичну столицю ІДІЛ, місто Ракка, з територією, контрольованою терористична група в сусідньому Іраку. Нагадаємо, що 7 червня четверо озброєних чоловіків відкрили вогонь біля входу в будівлю іранського парламенту в Тегерані, після чого проникли в будівлю. Згодом один з них підірвав себе.