У міжнародній коаліції розповіли, чому було збито сирійський Су-22 біля Раки

Військово-повітряні сили міжнародної коаліції на чолі з США з боротьби проти терористичного угрупування ІД збили літак урядових ВПС в районі міста Ракка на півночі Сирії, інформує replyua.net. У заяві коаліції наголошується, що це було зроблено, оскільки сирійський літак наносив удар по бійцям, котрі співпрацюють з коаліцією Демократичних сил Сирії (ДСС).
«О 18:43 літак Су-22 ВПС Сирії скинув бомби поблизу бійців ДСС на південь від міста Табка. Згідно з правилами ведення бою і з принципом колективної самооборони сил коаліції, цей літак миттєво збив американський F / A-18E Super Hornet », - йдеться в документі, текст якого наводять американські ЗМІ.
У коаліції відзначили, що до цього, о 16:43 за сирійським часом, проурядові сирійські здійснили напад на південь від Табкі, змусивши повстанців відступити. Літаки коаліції зупинили просування бійців формувань, що підтримують Дамаск. Більше того, в коаліційній командуванні зв'язалися з РФ для допомоги в припиненні бойових дій. У коаліції «закликають всі сторони сконцентруватися на боротьбі проти ІД, оскільки це - наш спільний ворог і одна з найсерйозніших загроз для миру і безпеки в регіоні і в усьому світі.