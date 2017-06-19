Пономарь: важные новости, и все – с пользой для Украины

На календаре уже новая неделя, и в этот понедельник пришли важные новости, а некоторые из них – очень хорошие для Украины. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет обозреватель Олег Пономарь.
«Новость номер один, конечно, - партия Макрона получила большинство в парламенте Франции. Абсолютная и уверенная победа. Для Украины это очень хорошо. Немного витрины: новый рейс из Львова - 20 евро и два часа полета - и вы уже в Берлине», пишет Пономарь. Также, по его словам, приходят новости из Великобритании – как он предполагал, это государство не сможет быстро и легко выйти из Евросоюза.
«Все заговорили о мягком Брекзите, который предусматривает общий с Евросоюзом рынок, свободу передвижения рабочей силы, общую юрисдикция суда ЕС и тд.
Также, по последним опросам, за проведение повторного референдума выступили уже 53 процента британцев», добавил обозреватель. Кроме того, он сообщил о том, что Соединенные Штаты передали «привет» Башару Асаду – сбили СУ-22, принадлежащий сирийской армии.