У Канаді побоюються кібератак напередодні виборів

Центр з безпеки комунікацій, що є канадською спецслужбою, яка опікується радіоелектронною розвідкою, оприлюднив звіт, в якому було висвітлено, які наразі загрози існують для демократичного процесу в державі. повідомляє replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Згідно з висновками спецслужбовців,сучасні тенденції до збільшення рівня шкідливої кіберактивності в світі сприяють тому, що така діяльність поширюється і на території Канади. Це в свою чергу наражає політичні сили країни, окремих діячів політичної сфери, виборчі дії та представників ЗМІ на новий рівень загроз.
Зокрема, у відомстві припускають, що окремі зовнішні сили, зокрема, іноземні, можуть намагатися відстояти власні інтереси у сфері канадських природних ресурсів, впливаючи саме на майбутні місцеві вибори. Це обумовлено тим, що відповідні рішення у Канаді ухвалюються на провінційному рівні, а не федеральному. Крім того, у звіті зазначається, що є окремі місцеві провінційні ідеологи, які намагаються просувати закони чи робити заяви, що привертають увагу міжнародної спільноти.