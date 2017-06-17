Курйозний випадок: в Італії розкрили «принца Чорногорії»

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Курйозним випадком ділиться блогер Віктор Велла – в Італії розкрили липового принца, - про це інформує новинний портал replyua.net з посиланням на матеріали за сторінки експерта в соціальній мережі.Так, блогер повідомляє, що в результаті тривалого і клопіткого розслідування італійські правоохоронці вивели на чисту воду чоловіка, який представлявся всім «принцом Чорногорії». Він досить тривалий час спілкувався з представниками бізнесової, політичної та культурної еліти Італії, насолоджуючись перевагами «титулу» і проживаючи на найкращих курортах та в найкращих готелях безкоштовно.Італійська преса до цього полюбляла пройдисвіта, тому на її сторінках нерідко з’являлись фото, де шахрая зображено в компанії політиків та бізнесменів, які вірили в його королівське походження. На одній із світлин він навіть жалує титул «імператорської графині» відомій акторці Памелі Андерсон. У липового принца при затриманні виявили печатки, підроблені документи, дипломатичні перепустки і різноманітні дипломи. Крім того, шахрай десь роздобув атестати міжнародних премій королівського дому Чорногорії. Правоохоронці повідомляють, що наразі у справі ще ведеться слідство.