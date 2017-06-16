McDonald’s не хоче бути спонсором Олімпійських ігор

Компанія McDonald's відмовилася від статусу офіційного спонсора Олімпійських ігор, яким залишалася з 1976 року, інформує replyua.net. У повідомленні, опублікованому на сайті Міжнародного олімпійського комітету (МОК), говориться, що рішення про розірвання угоди про співпрацю було прийнято за взаємною згодою.
«Перегляд всіх аспектів нашого бізнесу є частиною нашого глобального плану зростання, ми прийняли рішення про розірвання співпраці спільно з МОК, щоб зосередитися на інших пріоритетах», - пояснила директор з маркетингу McDonald's Сільвія Лагнадо.
Разом з цим, керуючий директор МОК з маркетингових питань Тімо Люмме висловив розуміння рішення керівництва McDonald's, прийнятого в умовах швидкої зміни «бізнес-ландшафту», та нагадав про наявність у комітету інших великих партнерів. «Я хотів би подякувати нашим друзям в McDonald's за вірність взятим на себе зобов'язанням, яку компанія доводила олімпійському руху протягом десятиліть», - підкреслив Люмме. Фінансові умови «розлучення» не розголошуються, проте в повідомленні МОК говориться, що McDonald's залишиться спонсором зимової Олімпіади 2018 року, яка пройде в корейському Пхенчхані.