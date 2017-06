Google загрожує рекордно великий штраф

Компанії інтернет-гіганту Google загрожує рекордно великий штраф, який може накласти Європейська комісія, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.Мова йде про суму понад 1 мільярд євро. Європейська комісія планує оштрафувати компанію за те, що та зловживає своїм становищем на ринку пошукових систем. Відповідною інформацією володіють журналісти видань The Financial Times та The Wall Street Journal. Планується, що точна сума штрафу буде оголошена протягом найближчих декількох тижнів.Відомо, що в Європейській комісії нині займаються 3 розслідуванням щодо Google з 2010 року. Справа, в рамках якої компанію мають наміри оштрафувати, стосується того, що Google маніпулює результатами пошуку на користь власного сервісу, який спеціалізується на порівнянні цін, Google Shopping. Крім того, у Єврокомісії непокояться тим, що компанія-гігант зловживає власними можливостями, пропонуючи свої інструменти онлайн-реклами при пошуку на сторінках сайтів. На даний момент представники Європейської комісії та Google відмовились коментувати оприлюднену журналістами інформацію.