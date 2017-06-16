У Facebook відбувся витік інформації: життя співробітників компанії під загрозою

У Facebook було виявлено витік даних, через які вірогідні терористи могли дізнатися справжні імена адміністраторів, котрі видаляють підозрілі сторінки. Про це 16 червня повідомила британська газета The Guardian, інформує replyua.net.
Через цей інцидент близько тисячі чоловік, з яких шестеро знаходяться в найбільшій небезпеці. Одна людина сприйняла загрозу так серйозно, що на кілька місяців поїхала в іншу країну; тепер ця особа має намір зажадати від Facebook компенсації. Суть вразливості полягала в тому, що коли модератори соцмережі видаляли акаунти керівників спільнот, в яких порушувалися правила сайту, їх імена автоматично з'являлися в журналах дій цих спільнот (activity log). Таким чином, інші адміністратори цих груп мали можливість відвідати на особисті сторінки модераторів.
Про помилку стало відомо в листопаді 2016 року, коли модератори соцмережі стали отримувати запити на додавання в друзі від людей, яких підозрюють у зв'язках з терористами. До моменту усунення «діра» існувала близько місяця, і з її допомогою потенційні терористи могли дізнатися імена модераторів, видаляти акаунти починаючи з серпня 2016 року.