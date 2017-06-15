Украинский «ProZorro.Продажи» признан самым эффективным в мире

В городе Хайдерабад (Индия) проект Минэкономразвития и торговли Украины «ProZorro.Продажи» победил в демо-дни финала конкурса антикоррупционных стартапов CitiT4IChallenge. Об этом у себя в Facebook рассказывает политический аналитик Тарас Черновол.
По его словам, о готовности применить нашу разработку еще во время конкурса заявил такой «небольшой» штат Индии Телингане, где живут «всего» 30 миллионов человек, а экономика значительно превышает украинскую. Руководитель проекта Алексей Соболев прогнозирует, что украинские наработки будут применены еще в ряде стран мира. Параллельно, отмечая успех команды, первый зам Минэкономразвития Максим Нефедов прогнозирует, что в скором времени «Prozorro.Продажи» переформатируется с успешного правительственного стартапа в полноценную организацию.
«Такая «зрада» получилась, но наши популисты оберегают своих избирателей от «разрыва шаблона», поэтому никому о наших успехах говорить не станут... Гораздо проще кричать, что у нас никто не борется с коррупцией и кражами», – резюмировал Тарас Черновол.