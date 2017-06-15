На межі зникнення: вчені прогнозують цілковите знищення Амазонки

Низка науковців з Бразилії, Німеччини, Сінгапуру, Великобританії та США спрогнозували катастрофу в Амазонській низовині, передає replyua.net. Відповідне дослідження опубліковано в журналі Nature. Експерти підрахували індекс DEVI (Індекс екологічної уразливості) для різних територій, що відносяться до Амазонської низовини. Цей параметр коливається від 0 до 100, а максимальне значення дорівнює повного знищення екосистеми.
Найбільше значення DEVI (більше 80) припадає на території, що відноситься до Мадейрі - найбільшому притоку Амазонки, де вже працюють дві великі ГЕС . Значно постраждають також басейни Мараньона і Укаялі (величина індексу 71 і 61 відповідно). Головними причинами знищення екосистеми вчені називають вирубку лісів, зміна русла річок, масове зниження біорізноманіття та ерозію ґрунту.
У басейні річки Амазонки планують побудувати 428 гідроелектростанцій, зараз побудовано або будується близько 140 подібних станцій. Вчені б’ють тривогу, адже басейн є джерелом 20% прісної води на планеті. Раніше геологи помітили нову тріщину в антарктичному шельфовому льодовику Ларсена. Вона розташована приблизно за десять кілометрів від іншого розлому, який був зафіксований в грудні минулого року.