Центральну Америку сколихнув потужний землетрус

Землетрус 6,9 балів за шкалою Ріхтера стався в Республіці Гватемала, що в Центральній Америці. Як інформує replyua.net, підземний поштовх було зафіксовано о 1:29 за місцевим часом, повідомила Геологічна служба США (USGS). Епіцентр події розташовувався на глибині 111,5 км. Від стихії найбільше постраждали міста Кесальтенанго, Сан-Маркос і Реталулеу, передає «Prensa Libre» .У результаті землетрусу загинули щонайменше 5 людей, ще 7 - поранені. Постраждало більше 40 споруд. Камери спостереження в гватемальському госпіталі зафіксували початок землетрусу. У мережі також з'явилося відео, на якому видно сильні поштовхи від землетрусу.
Магнітуда підземних поштовхів склала 6,6, епіцентр розташовувався в восьми кілометрах від міста Тахумулько майже на кордоні з Мексикою. Після основного підземного удару послідували ще близько 10 реплік меншої сили.
Як відомо, 7 червня, близько 21:25 за київським часом на сході Грузії, в 22 кілометрах від міста Сигнахи (Кахеті), стався землетрус магнітудою 5,1 бала за шкалою Ріхтера. За даними Центру сейсмічного моніторингу Державного інституту Іллі, поштовхи в епіцентрі землетрусу було зафіксовано на глибині 10 кілометрів. Землетрус відчувався і у деяких районах Тбілісі, пише Новини-Грузія. Крім того, підземні поштовхи відчули і у Вірменії - в Тавушской області сила поштовхів склала 4-6 балів, в Єревані, Гюмрі і Ванадзорі - 3 бали.