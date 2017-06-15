валюта
СпецтемаНа этой неделе в Москву придут неприятные новости с Вашингтона, в их преддверии от РФ отворачивается даже Беларусь

Центральну Америку сколихнув потужний землетрус

Центральну Америку сколихнув потужний землетрус
Землетрус 6,9 балів за шкалою Ріхтера стався в Республіці Гватемала, що в Центральній Америці. Як інформує replyua.net, підземний поштовх було зафіксовано о 1:29 за місцевим часом, повідомила Геологічна служба США (USGS). Епіцентр події розташовувався на глибині 111,5 км. Від стихії найбільше постраждали міста Кесальтенанго, Сан-Маркос і Реталулеу, передає «Prensa Libre» .У результаті землетрусу загинули щонайменше 5 людей, ще 7 - поранені. Постраждало більше 40 споруд. Камери спостереження в гватемальському госпіталі зафіксували початок землетрусу. У мережі також з'явилося відео, на якому видно сильні поштовхи від землетрусу.


Магнітуда підземних поштовхів склала 6,6, епіцентр розташовувався в восьми кілометрах від міста Тахумулько майже на кордоні з Мексикою. Після основного підземного удару послідували ще близько 10 реплік меншої сили.

Як відомо, 7 червня, близько 21:25 за київським часом на сході Грузії, в 22 кілометрах від міста Сигнахи (Кахеті), стався землетрус магнітудою 5,1 бала за шкалою Ріхтера. За даними Центру сейсмічного моніторингу Державного інституту Іллі, поштовхи в епіцентрі землетрусу було зафіксовано на глибині 10 кілометрів. Землетрус відчувався і у деяких районах Тбілісі, пише Новини-Грузія. Крім того, підземні поштовхи відчули і у Вірменії - в Тавушской області сила поштовхів склала 4-6 балів, в Єревані, Гюмрі і Ванадзорі - 3 бали.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: На этой неделе в Москву придут неприятные новости с Вашингтона, в их преддверии от РФ отворачивается даже Беларусь

Срочно: Навальный: знаю, что мои слова очень не понравятся украинцам
Важное за сутки
14 июн 2017
22867

На этой неделе в Москву придут неприятные новости с Вашингтона, в их преддверии от РФ отворачивается даже Беларусь

Известный украинский блогер Денис Пятигорец на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что на этой неделе в США должны проголосовать закон, в частности запретит юридическим и физическим лицам

14 июн 2017
14900

Бабченко: я участвовал в разных революциях, но такого цирка, как в России не было нигде

Российский оппозиционный журналист и блогер Аркадий Бабченко на своей странице в Facebook пишет о том, что он был на четырех революциях – Таксим, Майдан, Киргизия, Белый Дом. Блогер вспоминает,

14 июн 2017
12069

В «ДНР» началась паника из-за нового языкового закона в Верховной Раде

На рассмотрение украинского парламента внесен доработанный проект закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» №5670-д, которым предусматривается обеспечение

Последние новости

Военный эксперт пояснил, почему Россия не победит Украину, даже разгромив ВСУ

Эксперт рассказал, какие шансы у лидеров соцопросов на президентское кресло

Соломон Манн: еще одна жертва советской медицины...

Сеть поразило лицемерное заявление Путина об «украинском и русском народе»

Манн: это маленький урок тем, кто думает, что США могут быть кому-то полноценным «другом»

Эксперт: безвиз – это гарантия того, что власть уже не свернет с пути евроинтеграции Украины

Блогер: стережіться тих, хто одягає яскравішу вишиванку та чіпляє на себе безліч жовто-блакитних стрічок

Центральну Америку сколихнув потужний землетрус

Трампу висунули чергове серйозне звинувачення

Помер відомий російський актор Олексій Баталов

Путін заявив про загрозу для Росії через зближення НАТО з Україною

Кабмин утвердил показатели роста экономики в 3%, 4% и 5% на следующие три года

Депутат Барна розповів про свій стан після ДТП

Блогер: в Украине таки есть зрады без кавычек и Толик Тимощук – одна из них

Катар виділить 12 млрд. доларів для придбання американських винищувачів

Військовий експерт: Україна буде платити за надану летальну зброю

Путін виступив із сенсаційною заявою щодо Криму

У Москві пообіцяли відповісти на посилення санкцій США

Ситуація в зоні АТО: бойовики використовують танкові гармати, троє українських військових отримали поранення

Перспектива імпічменту Трампа: главі Білого дому оприлюднили більш серйозні звинувачення, ніж проти Клінтона

 Новости за день