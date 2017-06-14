Российское исследовательское судно вторглось в экономическую зону Японии

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Японские власти вчера строго сообщили, что 5 июня в экономической зоне страны у стратегически важного пролива Лаперуза между Сахалином и островом Хоккайдо было замечено некое российское исследовательское судно, которое вроде бы тащило за собой что-то подводное на тросе. Японский пограничный сторожевик просемафорил ему предупреждение и попросил уйти. Российское судно ждало полтора часа – похоже, связывалось с начальством и только потом ушло. Об этом на своей странице в Facebook сообщает известный блогер, проживающий в Японии Василий Головнин.По его словам, МИД Японии, ясное дело, сделал представление посольству РФ в Токио – мол, без нашего разрешения в нашей эксклюзивной экономической зоне вести исследовательские работы нельзя, но японские пограничники всеми силами давали понять, что они не в претензии. Намек шел абсолютно прозрачный – русские просто по ошибке влезли в зону Японии, ошибочка вышла у них с позиционированием.Василий Головнин отмечает, что зона пролива Лаперуза – район очень нервный и интересный, там подлодки прошмыгивают, там стоит сложная японская система сонаров, которая их отлавливает и классифицирует. В случае чего японцы эту трассу должны перекрыть напрочь всеми доступными средствами.