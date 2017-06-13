валюта
СпецтемаКлимкин рассказал, что будет с безвизом для коллаборантов из Крыма и Донбасса

Международные полосы японских газет «взорвала» тема: «Трамп, Трамп, Трамп, русский скандал, Иванка, Меланья, русский скандал»

Международные полосы японских газет «взорвала» тема: «Трамп, Трамп, Трамп, русский скандал, Иванка, Меланья, русский скандал»
Блогер Василий Головнин на своей странице в Facebook пишет о том, что международные полосы японских газет сегодня, как и во все предыдущие недели, плотно забиты все тем же: «Трамп, Трамп, Трамп, русский скандал, Трамп-Трамп-Трамп, Иванка, Меланья, русский скандал». По словам блогера, непривычно много напечатано и о вчерашних выступлениях условных сторонников Навального, хотя обычно в Токио мало интересуются такими делами. На полосах внутренней политики скучно царит скандал доморощенный – вялотекущая история вокруг одного из приятелей премьера Синдзо Абэ, которому глава правительства мог по дружбе оказывать некоторое запрещенное содействие в делах. Оппозиция всеми силами пытается скандальчик раскручивать, но о масштабах а-ля Трамп ей лучше даже и не мечтать.

Василий Головнин отмечает, что самая увлекательная новость на сегодняшний день оказалась вначале на первой полосе одной из газет, а потом ее подхватили конкуренты и каналы местного телевидения. Блогер рассказывает, что одно из научных врачебных обществ выпустило потрясший местную публику доклад: чрезмерное употребление напитков с высоким содержанием кофеина за последние пять лет привело в Японии к госпитализации более сотни человек. Семеро впали в состояние клинической смерти, а трое из них даже отправились на тот свет. Пугающие данные медики подобрали на основе анализа статистики скорой помощи, хотя и раньше знали, что употребление зараз более грамма кофеина приводит к классическому отравлению с сильной рвотой, бешеным сердцебиением и головокружением.

«Надо пояснить – речь идет не о невинном кофе с молоком, а обо всяких маленьких бутылочках с бодрящими жидкостями, прогоняющими сонливость, или о пресловутых энергетиках. Они продаются свободно, поскольку никому в Японии до сих пор не приходило в голову, что и этой фигней можно отправить себя в мир иной. Однако таковые нашлись – один из погибших умудрился влить в себя дозу аж в 65 граммов кофеина. Напуганные медики призывают ограничить продажу роковых напитков по знакомой советским людям формуле «одну бутылку в одни руки», – резюмировал блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: вспоминая пост Бережной жалеешь, что рассказы о фашистской хунте и кровавых карателях – всего лишь легенды

Срочно: Навальный: знаю, что мои слова очень не понравятся украинцам
Важное за сутки
12 июн 2017
8465

Блогер: вспоминая пост Бережной жалеешь, что рассказы о фашистской хунте и кровавых карателях – всего лишь легенды

Популярный украинский блогер Екатерина Золотарева на своей странице в Facebook пишет о том, что «воблоглазая скреповатница Ирина Бережная» не постеснялась оформить свою злость от безвиза в хейтерский

12 июн 2017
7418

У Верховній Раді пропонують ввести обов’язковий іспит з української мови для отримання громадянства

До українського парламенту було внесено законопроект, яким пропонується ввести обов’язковий іспит з української мови для всіх, хто прагне отримати громадянство України, інформує replyua.net з

12 июн 2017
7024

У США зробили заяву щодо Росії

У Білому домі не випустили з огляду події, що сколихнули Росію 12 червня, де цього дня пройшли численні антикорупційні мітинги, внаслідок яких було затримано сотні активістів, інформує replyua.net з

13 июн 2017
6670

Путин подписал закон об изъятии в государственную собственность недвижимости – домов и земли

Известный украинский блогер Лиза Богуцкая на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что вчера порадовала очередная новость из России, где любимец народа Владимир Путин подписал закон об

Последние новости

Политолог объяснила, зачем Садовый просит правительство объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации

Международные полосы японских газет «взорвала» тема: «Трамп, Трамп, Трамп, русский скандал, Иванка, Меланья, русский скандал»

Блогер: среди тех, кто лайкнул пост Бережной множество бывших

Розробники The Ukrainians розповіли про переваги нової соцмережі над «Вконтакте»

Журналистка рассказала, какой защитный прием использует Тимошенко, чтобы уйти от острых вопросов

Лідер Ірану звинуватив США у створенні ІДІЛ

Убивця журналістки Політковської помер у російській тюрмі

Влада планує реінтегрувати «Л/ДНР» в Україну – волонтер прокоментував заяву Турчинова про завершення АТО

У Авдіївці оголосили про надзвичайну ситуацію

Эксперт: ситуация с Садовым – это клинический случай какой-то полной неадекватности

Експерт: сміттєпереробний завод мав працювати у Львові ще минулого літа

Науковцям стало відомо, як виглядало Сонце в давнину

Мешканцям Дарницького району, які перекривали шосе, відновили подачу електроенергії

Політолог пояснив, чому Турчинов почав говорити про завершення АТО

Суд заборонив перейменовувати у Києві проспект Ватутіна

В РФ разработали кибеороужие, первой жертвой которого стала Украина – Washington Post

Задумайтесь, чому Тимошенко уникає теми військової агресії Путіна і практично не буває на прифронтових територіях, – аналітик

Политолог: Бережной озвучивать ахинею не впервой, помню, как она «задвигала» про «УкроИгил»

Российский журналист: запрет георгиевской ленты, россоцсетей, визовый режим – это вопрос самосохранения Украины

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу проти Парасюка

 Новости за день