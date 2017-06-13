Международные полосы японских газет «взорвала» тема: «Трамп, Трамп, Трамп, русский скандал, Иванка, Меланья, русский скандал»

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Блогер Василий Головнин на своей странице в Facebook пишет о том, что международные полосы японских газет сегодня, как и во все предыдущие недели, плотно забиты все тем же: «Трамп, Трамп, Трамп, русский скандал, Трамп-Трамп-Трамп, Иванка, Меланья, русский скандал». По словам блогера, непривычно много напечатано и о вчерашних выступлениях условных сторонников Навального, хотя обычно в Токио мало интересуются такими делами. На полосах внутренней политики скучно царит скандал доморощенный – вялотекущая история вокруг одного из приятелей премьера Синдзо Абэ, которому глава правительства мог по дружбе оказывать некоторое запрещенное содействие в делах. Оппозиция всеми силами пытается скандальчик раскручивать, но о масштабах а-ля Трамп ей лучше даже и не мечтать.Василий Головнин отмечает, что самая увлекательная новость на сегодняшний день оказалась вначале на первой полосе одной из газет, а потом ее подхватили конкуренты и каналы местного телевидения. Блогер рассказывает, что одно из научных врачебных обществ выпустило потрясший местную публику доклад: чрезмерное употребление напитков с высоким содержанием кофеина за последние пять лет привело в Японии к госпитализации более сотни человек. Семеро впали в состояние клинической смерти, а трое из них даже отправились на тот свет. Пугающие данные медики подобрали на основе анализа статистики скорой помощи, хотя и раньше знали, что употребление зараз более грамма кофеина приводит к классическому отравлению с сильной рвотой, бешеным сердцебиением и головокружением.«Надо пояснить – речь идет не о невинном кофе с молоком, а обо всяких маленьких бутылочках с бодрящими жидкостями, прогоняющими сонливость, или о пресловутых энергетиках. Они продаются свободно, поскольку никому в Японии до сих пор не приходило в голову, что и этой фигней можно отправить себя в мир иной. Однако таковые нашлись – один из погибших умудрился влить в себя дозу аж в 65 граммов кофеина. Напуганные медики призывают ограничить продажу роковых напитков по знакомой советским людям формуле «одну бутылку в одни руки», – резюмировал блогер.