Лідер Ірану звинуватив США у створенні ІДІЛ

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї звинуватив США в брехні, дестабілізації ситуації на Близькому Сході та створенні терористичного угруповання «Ісламська держава». Про це інформує replyua.net з посиланням на The Independent.
«Заяви США про те, що вони ведуть боротьбу з ІД, - це брехня», - наводить видання слова аятолли. Хаменеї додав, що Тегеран не збирається налагоджувати відносини з Вашингтоном. «Більшість наших проблем з США просто неможливо вирішити. Америка - країна терористів і підтримує терористів», - повідомив він.
Після обрання Дональда Трампа президентом США відносини Вашингтона і Тегерана суттєво погіршилися. Американський лідер прямо звинувачує Іран в підготовці та фінансуванні екстремістів, у відповідь влада Ісламської Республіки заявляють, що політика США провокує кризу в регіоні. 19 квітня Трамп доручив Раді національної безпеки оцінити умови ядерної умови з Іраном. За два місяці до того, 3 лютого, президент написав у Twitter, що Тегеран грає з вогнем. До цього американський лідер назвав ядерну угоду з Ісламською Республікою «найгіршою операцією за всю історію».