В ІДІЛ наказали здійснювати теракти у всьому світі під час Рамадану

У священний для мусульман місяця Рамадан міжнародна терористична організація «Ісламська держава» закликає здійснювати теракти. Головною метою бойовиків названі Захід, Близький Схід, Росія і Азія. Як передає replyua.net, аудіоповідомлення, яке надійшло від представника бойовиків, закликало прихильників угруповання починати, зокрема, атаки в США, Європі, Росії, Австралії, Іраку, Сирії, Ірані та на Філіппінах.
Звуковий файл було розповсюджено 12 червня на каналі ісламістів в Telegram, додатку для обміну повідомленнями. Його пов'язують з офіційним представником угруповання Абу аль-Хасаном аль-мухаджири. Достовірність запису не може бути незалежно перевіреною, хоча голос був таким же, як і попереднє аудіоповідомлення, також, ймовірно, від Мухаджіра.
Тим часом, Сполучені Штати ввели фінансові санкції стосовно двох ймовірних бойовиків-ісламістів, яких звинувачують у виробництві хімічної зброї, повідомили в Казначействі США 12 червня. Повідомляється, що це перші подібні санкції у відношенні члена угруповання «Ісламська держава». У заяві говориться, що серед осіб, які потрапили під санкції, є ватажок ісламістів, відповідальний за створення бомб в іракській провінції Кіркук. Інший ісламіст визнаний Держдепартаментом як «глобальний терорист».