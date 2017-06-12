Пуэрто-Рико опять проголосовал за то, чтобы архипелаг стал 51-м американским штатом

Популярный украинский политолог Андрей Плахонин на своей странице в Facebook пишет о том, что пока внимание Европы было приковано к французским выборам, на очередном референдуме, начиная с 2000 года они проводятся практически на регулярной основе, 97% из примерно четверти принявших в нем участие жителей Пуэрто-Рико проголосовали за то, чтобы архипелаг стал 51-м американским штатом.
По словам Андрея Плахонина, уже 100 лет, как пуэрториканцы обзавелись американскими паспортами, число пуэрториканцев, перебравшихся на территорию США давно превысило население острова, число голосов на многочисленных референдумах о вхождении в состав США грозит превысить 100%, да и бывший владелец острова Испания претензий на него никаких не имеет, а Вашингтон все так же упорно сопротивляется появлению 51-го штата.
Андрей Плахонин отмечает, что, если демократы, начиная с Клинтона, еще инициировали работу всяческих комиссий по изучению вопроса, республиканцы уперлись, и все. «Дело в одной закавыке – на данный момент на острове действует американское законодательство, и островитяне имеют практически все права американских граждан, кроме одной мелочи – у них нет права голосовать на выборах президента США. Ну, а так как пуэрториканцы большие любители социальных программ демократов, как результат, астрономический долг, и неизбежное в самое ближайшее время банкротство острова, сами понимаете, зачем республиканцам еще один штат, который не будет за них голосовать никогда. Так что, как бы там за 51-й штат ни голосовали пуэрториканцы – 97, 100, 200%, «Пуэрто-Рико – наш» им, скорее всего, не светит. Всему виной демократия», – резюмировал политолог.