валюта
СпецтемаРоссийский журналист рассказал о шокировавшем его контрасте в Украине

Блокада Катару: Іран надіслав п’ять літаків з продовольством

Блокада Катару: Іран надіслав п’ять літаків з продовольством
Іран вислав п'ять літаків їжі в Катар, який відчуває нестачу через введеного сусідніми країнами бойкоту, передає replyua.net. Як відомо, минулого тижня низка країн, серед яких і найбільший опонент Ірану - Саудівська Аравія, - заявили про припинення зв'язків з Катаром, звинувативши країну в спонсоруванні тероризму. Однак влада Катару це заперечує. Закритий сухопутний кордон країни з Саудівською Аравією, через яку надходило 40% продовольчого імпорту Катару.

Громадянам Катару також надійшло розпорядження покинути приєдналися до бойкоту країни, однак влада Катару заявили, що не виконуватиме це розпорядження.

Представник авіакомпанії Iran Air Шарук Нушабаді сказав в інтерв'ю Франс прес в неділю: «Поки що в Катар послані п'ять літаків з фруктами і овочами; на кожному борту приблизно 90 тонн вантажу, і ще один літак буде висланий сьогодні ж». Наразі незрозуміло, чи ці продовольчі продукти надіслані в якості гуманітарної допомоги або ж торгової угоди. Iran Air опублікувала в «Твіттері» повідомлення про вантаж, котрий відправляється з аеропорту Шираз. Як додав Нушабаді, поставки будуть тривати до тих пір, поки в цьому буде необхідність.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Российский журналист рассказал о шокировавшем его контрасте в Украине

Срочно: Блогер обратился к депутатам: попробуйте только сегодня не проголосовать, тогда не позавидуешь вам
Важное за сутки
11 июн 2017
24304

Российский журналист рассказал о шокировавшем его контрасте в Украине

Наличие очень большого контраста между богатством и бедностью в Украине шокировало известного российского журналиста Леонида Парфенова. Как передает replyua.net, об этом он рассказал в прямом эфире

11 июн 2017
17028

Блогер: нехай буде відомо деяким українським патріотам – Анна Ярославна не була Київською князівною

Відома українська блогер Лідія Гайдар на своїй сторінці в Facebook пише про те, що цілком можна зрозуміти обурення українських патріотів продовженням з боку росіян привласнення собі нашої київської

10 июн 2017
15182

Блогер: Міноборони зробило крок після якого завтра на Авдієвській промзоні буде телеканал «Звезда», а на Світлодарській дузі – РТР

Український блогер Дмитро Вовнянко на своїй сторінці в Facebook пише про те, що він відверто обурений фактом нагородження журналістки Анастасії Станко грамотою Міноборони. Дмитро Вовнянко нагадує –

11 июн 2017
11065

Блогер: я не хочу видеть в Киеве мэра с кремлевскими друзьями Путина

Известная украинская блогер Лиза Богуцкая на своей странице в Facebook пишет о том, что после вчерашних крестин дочки Шуфрича породнились по-кумовски семьи Владимира Кличко и Виктора Медведчука. «Так

11 июн 2017
7722

«Бився-бився і добився»: відомий журналіст підколов Путіна через Україну

Олексій Венедиктов, відомий в Росії журналіст, досить критично прокоментував новину про скасування ЄС віз для українських громадян, які мають біометричні паспорти. Як інформує replyua.net, свою

Последние новости

Россияне пытаются «уколоть» украинцев тем, что им пришлось потерять Крым и Донбасс за безвиз с ЕС

Блогер: хватит ныть о ненужности безвиза, мои родители имеют общий доход на уровне средней зарплаты и постоянно ездят в ЕС

Російський суд засудив чоловіка за репост в соцмережі

Эксперт: безвиз уже выполнил одну большую цель

Блогер: хочу, чтоб каждый украинец, вернувшийся из ЕС понял, что так жить, как сейчас живем мы – нельзя

Київ назвав, що за міф розвінчав безвіз

З 12 червня почне працювати новий міжнародний залізничний маршрут

У МЗС підтримали введення візового режиму з Росією

У Великобританії відповіли, чи дійсно візит Трампа скасований через протести

Трамп скасував візит до Великобританії

Коломойський намагається розірвати договір з НБУ за боргами «Приватбанку»

Блокада Катару: Іран надіслав п’ять літаків з продовольством

У Німеччині лише завдяки втручанню консула українця перепустили через кордон

Порошенко сказав, коли Україна стане членом Європейського Союзу

Порошенко убежден, что Украина будет частью ЕС, когда современные школьники вырастут

Меркель розкритикувала ще одну ідею Трампа

На ура: Москаль поделился впечатлениями о первых восьми часах безвиза

Від безвізового режиму виграють обидві сторони – Могеріні

Доник сообщил о главном провале армии в Украине

Не прекращение войны и не возврат оккупированных территорий: Геращенко рассказала о главном приоритете Украины

 Новости за день