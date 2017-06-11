Блокада Катару: Іран надіслав п’ять літаків з продовольством

Іран вислав п'ять літаків їжі в Катар, який відчуває нестачу через введеного сусідніми країнами бойкоту, передає replyua.net. Як відомо, минулого тижня низка країн, серед яких і найбільший опонент Ірану - Саудівська Аравія, - заявили про припинення зв'язків з Катаром, звинувативши країну в спонсоруванні тероризму. Однак влада Катару це заперечує. Закритий сухопутний кордон країни з Саудівською Аравією, через яку надходило 40% продовольчого імпорту Катару.
Громадянам Катару також надійшло розпорядження покинути приєдналися до бойкоту країни, однак влада Катару заявили, що не виконуватиме це розпорядження.
Представник авіакомпанії Iran Air Шарук Нушабаді сказав в інтерв'ю Франс прес в неділю: «Поки що в Катар послані п'ять літаків з фруктами і овочами; на кожному борту приблизно 90 тонн вантажу, і ще один літак буде висланий сьогодні ж». Наразі незрозуміло, чи ці продовольчі продукти надіслані в якості гуманітарної допомоги або ж торгової угоди. Iran Air опублікувала в «Твіттері» повідомлення про вантаж, котрий відправляється з аеропорту Шираз. Як додав Нушабаді, поставки будуть тривати до тих пір, поки в цьому буде необхідність.