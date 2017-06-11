Через ситуацію в Катарі у Німеччині не виключають військового конфлікту

Керівник Міністерства закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель під час бесіди з журналістами Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung заявив, що розбіжності між Катаром і деякими близькосхідними країнами можуть призвести до нової війни в регіоні. Про це інформує replyua.net з посиланням на Reuters.
«Є велика небезпека того, що ця суперечка завершиться війною», - зазначив він, додавши, що ситуація, яка склалася в регіоні, характеризується «драматичної жорстокістю». У той же час, Габріель висловив надію на можливе врегулювання конфлікту в регіоні.
Нагадаємо, що у понеділок, 5 червня, Саудівська Аравія, Бахрейн, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Єгипет, Лівія і Ємен повідомили про розірвання дипломатичних відносин з Катаром, після цього до них приєдналися ще три країни, включаючи Мальдіви, Комори і Маврикій. Усі вони звинувачують Доху в підтримці і фінансуванні екстремістських рухів - організацій «Брати-мусульмани», «Ісламська держава», «Аль-Каїда», дестабілізації ситуації на Близькому Сході, а також у втручанні у внутрішні справи інших країн. Доха звинувачення на свою адресу відкидає і вважає ізоляцію посяганням на суверенітет країни.