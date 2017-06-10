Пакистанський суд виніс смертний вирок за допис у Facebook

Пакистанський антитерористичний суд виніс рішення про смертний вирок користувачу соціальної мережі Facebook, запис якого було визнано «блюзнірським», інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
30-річний громадянин Пакистану Таймур Раза, який є представником такої течії ісламу як шиїзм, в одному із власних записів за минулий рік дозволив собі презирливо висловитися стосовно релігійних діячів сунізму та про дружин пророка. У міжнародній правозахисній організації Human Rights Watch володіють даними, що в минулому році пакистанські правоохоронні органи заарештували, звинувачуючи у блюзнірстві, 10 мусульман та 5 представників інших релігійних течій. Крім того, керівництво країни напередодні анонсувало, що надалі боротьба з поширенням у соцмережах записів, які вважають блюзнірськими, тільки посилиться.
Слід відмітити, що більшість громадян Пакистану є представниками сунітської гілки ісламу, а тому блюзнірство в цій країні прирівняне до кримінального злочину, що несе за собою суворе покарання, в тому числі і смертну кару. Щоправда допоки жодних подібних випадків страти не було.