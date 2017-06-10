К 2025 году гигантская «Тойота» и «Хонда» планируют завершить создание вообще 100-процентной полностью беспилотной машины

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Блогер Василий Головнин на своей странице в Facebook пишет о том, что японские производители автомобилей с невероятными гамлетовскими сомнениями наращивают темпы разработки беспилотных машин. «Ниссан», который бежит впереди всех, уже продает минивэн с элементами реального автоматического вождения на скоростной дороге – то есть в ограниченном справа и слева пространстве без светофоров, перекрестков и прочих сложных перестроений. Все основные компании обещают к 2020 году автомобиль, который сможет полностью без участия человека ехать по такой замкнутой скоростной трассе, типа читай в нем книжку или спи. Это важно: по соединенным в единую систему хайвэям можно и сейчас за рулем пересечь основную часть территории Японии.Василий Головнин отмечает, что к 2025 году гигантская «Тойота» и та же «Хонда» планируют завершить создание вообще 100-процентной полностью беспилотной машины для всех видов дорог, которую, как грустно сказал на днях президент «Хонды», можно просто сделать самодвижущейся комнатой, вообще без рулевого сидения и даже имитации возможности вождения. «Японцы тут начинают совсем тосковать. Тенденция к автомобильному беспилотнику – очевидна. Ее безумно подхлестывают азартные американские разработчики, стремящиеся оседлать волну. Японцы в этой игре используют огромные капиталы и технологические возможности, но видят чудовищные угрозы своему бизнесу», – написал блогер.По его словам, беспилотное автоматическое такси, например, может стать невероятно дешевым – сейчас в Японии в тарифе за проезд гигантская часть денег приходится на зарплату таксисту. По недавнему опросу, 60 процентов жителей страны заявили, что ни за что не будут покупать машины, если такси станет приемлемым по цене. Это первый удар, а второй – психологический. Японские производители боятся, что скучный беспилотный автомат разрушит эмоциональную связь между владельцем машины и автомобилем. «Исчезнет ощущение всадника-героя и его верного, готового на все коня, способного вынести из боя. Японцы не исключают, что потеря такой эмоциональной струны, превращение автомобиля из рвущего нервы символа битвы в самодвижущийся диван может нанести очень неприятный удар по отрасли», – резюмировал Василий Головнин.