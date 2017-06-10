валюта
СпецтемаНавальный: знаю, что мои слова очень не понравятся украинцам

К 2025 году гигантская «Тойота» и «Хонда» планируют завершить создание вообще 100-процентной полностью беспилотной машины

К 2025 году гигантская «Тойота» и «Хонда» планируют завершить создание вообще 100-процентной полностью беспилотной машины
Блогер Василий Головнин на своей странице в Facebook пишет о том, что японские производители автомобилей с невероятными гамлетовскими сомнениями наращивают темпы разработки беспилотных машин. «Ниссан», который бежит впереди всех, уже продает минивэн с элементами реального автоматического вождения на скоростной дороге – то есть в ограниченном справа и слева пространстве без светофоров, перекрестков и прочих сложных перестроений. Все основные компании обещают к 2020 году автомобиль, который сможет полностью без участия человека ехать по такой замкнутой скоростной трассе, типа читай в нем книжку или спи. Это важно: по соединенным в единую систему хайвэям можно и сейчас за рулем пересечь основную часть территории Японии.

Василий Головнин отмечает, что к 2025 году гигантская «Тойота» и та же «Хонда» планируют завершить создание вообще 100-процентной полностью беспилотной машины для всех видов дорог, которую, как грустно сказал на днях президент «Хонды», можно просто сделать самодвижущейся комнатой, вообще без рулевого сидения и даже имитации возможности вождения. «Японцы тут начинают совсем тосковать. Тенденция к автомобильному беспилотнику – очевидна. Ее безумно подхлестывают азартные американские разработчики, стремящиеся оседлать волну. Японцы в этой игре используют огромные капиталы и технологические возможности, но видят чудовищные угрозы своему бизнесу», – написал блогер.

По его словам, беспилотное автоматическое такси, например, может стать невероятно дешевым – сейчас в Японии в тарифе за проезд гигантская часть денег приходится на зарплату таксисту. По недавнему опросу, 60 процентов жителей страны заявили, что ни за что не будут покупать машины, если такси станет приемлемым по цене. Это первый удар, а второй – психологический. Японские производители боятся, что скучный беспилотный автомат разрушит эмоциональную связь между владельцем машины и автомобилем. «Исчезнет ощущение всадника-героя и его верного, готового на все коня, способного вынести из боя. Японцы не исключают, что потеря такой эмоциональной струны, превращение автомобиля из рвущего нервы символа битвы в самодвижущийся диван может нанести очень неприятный удар по отрасли», – резюмировал Василий Головнин.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Окара: к чему автоматически может привести визовый режим с Россией?

Срочно: Блогер обратился к депутатам: попробуйте только сегодня не проголосовать, тогда не позавидуешь вам
Важное за сутки
10 июн 2017
13078

Манн: презрение к народу так ярко проявляется только у украинских политиков, и суд Стокгольма вовсе не отменил «бери или плати»

Соломон Манн, известный израильский эксперт, на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что его всегда удивляли украинские политики, которые проявляют беспринципность и абсолютное презрение к своему

10 июн 2017
12657

Публицист пояснил, почему для россиян украинский безвиз станет ужасом

Для российских граждан завтрашний день, когда украинцы, имеющие биометрические паспорта, смогут безвизово посещать страны Шенгенской зоны, станет, без преувеличений, «ужасным и черным». Как передает

Последние новости

Швеція профінансує для України проект про гендерну рівність

У Міненерго назвали дату, коли Україна буде здатна імпортувати газ з Норвегії

Київ почав переговори з ЄС щодо скасування плати за роумінг

Клімкін звернувся з амбітними пропозиціями до ЄС

Єфремову знову продовжили арешт

Волонтер: где Российская империя, Ленин, Сталин, Гитлер, СССР? Их нет, а Украина есть. Вот и РФ не будет, а Украина останется

Если Станко награждают за заслуги перед Минобороны, то у меня вопрос, кому эти заслуги в нашем Минобороны были выгодны, – блогер

Контрактову площу очистили від МАФів

Безвіз не матиме кінця – Порошенко

Блогер: Міноборони зробило крок після якого завтра на Авдієвській промзоні буде телеканал «Звезда», а на Світлодарській дузі – РТР

Пакистанський суд виніс смертний вирок за допис у Facebook

На українсько-румунський кордон вводять Нацгвардію

На честь «безвізу» Порошенко виконав «оду радості»

Україна подасть апеляцію у справі про «борг Януковича»

Розстріл у Московській області: озброєний чоловік з вікна стріляє по перехожих

Південно-Донбаський водовід знову працює – СЦКК

Журналіст повідомив про активізацію бойових дій на Донбасі

Українські жінки поступаються чоловікам у розмірах зарплатні на 27,5 %

До Латвії прибули військові з Канади

К 2025 году гигантская «Тойота» и «Хонда» планируют завершить создание вообще 100-процентной полностью беспилотной машины

 Новости за день