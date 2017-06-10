Один із американських штатів пішов проти рішення Трампа

Представник Німеччини та американського штату Каліфорнія домовилися про подальшу співпрацю щодо питань боротьби зі зміною клімату, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Керівництво Каліфорнії, що є економічно найрозвинутішим штатом Сполучених Штатів Америки, спільно з Німеччиною домовилися працювати в проекті Under2 Coalition, яким передбачено об’єднання регіональних урядів та муніципалітетів міст різних країн світу у боротьбі за зменшення показників небезпечних викидів в атмосферу. Таку інформацію оприлюднила очільниця міністерства екології Німеччини Барбара Гендрікс. Вона зазначила, що в питанні кліматичної проблеми не можна досягти успіху без залучення місцевої влади і це в Берліні зрозуміли ще до того, як Трамп оголосив рішення про вихід США з Паризької кліматичної угоди. Згодом німецькі посадовці мали зустріч з каліфорнійським губернатором Джеррі Брауном у Сан-Франциско, під час якої сторонам і вдалося узгодити спільний підхід щодо цього питання.
Варто нагадати що раніше в ЄС заявляли, що процес виходу США з кліматичної угоди є довготривалим і може затягнутись до 2020 року.