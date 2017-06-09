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Пономарь: у «Газпрома» «сбываются мечты»

Пономарь: у «Газпрома» «сбываются мечты»
Эта короткая неделя пролетела, как один день, и сегодня нужно подвести ее итоги. Как информирует replyua.net, об этом обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Фейсбуке. По его словам, «мечты» Газпрома начали сбываться, и накануне в терминал Польши прибыл танкер с американским сжиженным газом, и совсем скоро газ также будет поставляться в Украину.

«Как я писал недавно, Македония будет скоро в НАТО, и премьер Македонии готов к компромиссу относительно названия страны ради вступления в НАТО (вступить в НАТО под названием Бывшая югославская республика Македония, на котором настаивает Греция. Ведь Греция считает слово "Македония" своим и, пока Македония не изменит название, Греция блокирует движение Македонии в НАТО)», отмечает обозреватель. По его словам, баррель нефти уже опустился до 47,8 долларов, а Рада вчера приняла очень важный законопроект – один из трех законов о медицинской реформе. Также был принят закон о создании Фонда энергоэффективности.

«Немного финансовых новостей. НБУ перечислил в бюджет 5 миллиардов гривен прибыли. Платежеспособные банки в январе-апреле 2017 года получили 9,5 миллиардов гривен чистой прибыли против 11,5 миллиарда гривен убытка за аналогичный период предыдущего года», добавил Пономарь.
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