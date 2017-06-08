Іракські курди проведуть референдум щодо незалежності

Кілька днів тому керівництво курдського державного утворення в Іраку - Іракського Курдистану - оголосило про те, що збирається 25 вересня нинішнього року провести референдум з питання створення незалежної республіки Курдистан, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Це рішення було прийнято в середу, 7 червня, під час зустрічі високопоставлених курдських політичних діячів Іраку з президентом курдської автономії Масудом Барзані, яка пройшла в столиці Іракського Курдистану - місті Ербіль. За підсумками переговорів було вирішено провести референдум, на якому іракські курди повинні будуть висловитися, чи підтримують вони ідею створення незалежного Курдистану.
Поки невідомо, де саме повинен пройти плебісцит, однак в якості найбільш ймовірного місця його проведення називають регіони за межами курдської автономії на півночі Іраку, зокрема, в місті Куркук поблизу від великого нафтового родовища.
За словами політологів, навіть в тому випадку, якщо більшість курдів проголосує за необхідність створення незалежної республіки Курдистан, це не означає, що відразу ж автоматично буде оголошено про реалізацію волевиявлення народу. Адже головною проблемою залишається діалог з владою Іраку, від яких курди сподіваються отримати більшу підтримку з даного питання.