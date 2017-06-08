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Країни ОПЕК збільшили видобуток нафти

Країни ОПЕК збільшили видобуток нафти
Котирування нафти почали знижуватися. Як інформує replyua.net, країни ОПЕК домовилися наростити видобуток. Більше того, побоювання серед інвесторів викликають наміри Сполучених Штатів зробити те ж саме. Попит залишається низьким. Але пропозиція буде зростати. За таких умов ціни просто не можуть втриматися на колишньому рівні. Вони продовжують знижуватися.

Додаткову пропозицію на ринку створили спочатку Лівія і Нігерія. Країни ОПЕК також нарощували виробництво в травні. За даними статистики, протягом доби вони поставляли на світовий ринок на 270 тис. барелів більше, ніж в квітні. Проте у вівторок серпневі ф'ючерси на Brent подорожчали на 0,69%, досягнувши позначки 49,81 долара. А липневі ф'ючерси на WTI підскочили на 1,05% до 47,9 долара.

Зростанню цін сприяла заява міністра нафти Кувейту про те, що ОПЕК має намір скорочувати видобуток нафти. Також було відомо, що до цього можуть приєднатися деякі середньоазіатські країни. Таким чином, нафта почала дорожчати. Але в середу ціни знову пішли вниз. Серед причин - інформація про можливе нарощування видобутку в США. Країни, які не входять в ОПЕК, зокрема і Росія, домовилися скоротити видобуток на 600 тис. барелів на добу. Їм намагаються протистояти США.
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