Пономарь: сегодня очень важный день, и, возможно, он станет историческим

Олег Пономарь, известный обозреватель, на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что 8 июня станет очень важным днем для Украины, и, возможно, этот день даже войдет в историю, сообщает replyua.net.
«Украина должна исправить преступные решения предыдущих правительств о внеблоковом статусе: Верховная Рада в четверг первым вопросом рассмотрит законопроект 6470 о внесении изменений в законодательство Украины, касающееся восстановления курса Украины на членство в НАТО. Рада обязана принять несколько европейских реформаторских финансовых законов по улучшению инвестиционного климата. Также мы ждем от Рады другие важные решения», пишет Пономарь.
Кроме того, по его словам, Австрия и Украина договорились об увеличении до тысячи человек наблюдателей миссии ОБСЕ на востоке Украины, а Швейцария и Украина наконец подписали документы о безвизе, и он вступит в силу уже 11 июня. Также, пишет обозреватель, в нашей стране появится электронная система контроля за оборотом табачной продукции и алкоголя.