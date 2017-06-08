В Африке начался самый страшный шторм за тридцать лет

Невиданная стихия разбушевалась в Африке – специалисты уверены, что шторм, обрушившийся на побережье, стал самым мощным за последние тридцать лет.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Reuters, мощные ливни и ветер смывают даже большие дома, расположенные на побережье, и жертвами стихи в южноафриканском Кейптауне уже стали не меньше восьми человек, несколько тысяч граждан в спешке покинули свои дома. Отмечается, что это самый мощный шторм за последние 30 лет, высота штормовой волны в океане достигает двенадцати метров. Во время ливней мощные потоки воды смывали различные постройки и даже довольно большие здания. Пока метеорологи затрудняются сказать, когда закончится шторм. Напомним, что ранее мощный ураган пронесся по российской столице. Как утверждают московские метеорологи, он стал самым сильным за последние сто лет.
Несколько тысяч деревьев были повалены ветром, снесены крыши у десятков построек, повалены светофоры, оборваны линии электропередачи. В Москве и области погибли 16 человек. более ста получили травмы. Многие из пострадавших до сих пор находятся в больницах в тяжелом состоянии.