Манн: ну что ж, вот оно и началось... Иракский Курдистан начинает борьбу за независимость

Популярный в Украине израильский политический эксперт на своей странице в Facebook пишет о том, что президент Курдистана Масуд Барзани объявил, что 25 сентября пройдет референдум о форме национальной независимости курдов Ирака. Населению будет предложено ответить на вопрос: хотят ли они автономии в составе Ирака – то есть сохранения статус-кво, или хотят образования независимого государства курдской нации, о котором каждый из 20 миллионов курдов мечтает уже несколько веков.
По словам Соломона Манна, Шиитские организации Ирака вкупе с Ираном уже готовят меры противодействия, готовые войти в альянс с турками, чтобы не допустить независимости курдов даже ценой полномасштабной войны. С другой стороны, саудовский альянс суннитов пока не выражает ни поддержки курдам, ни противодействия шиитам, наблюдая со стороны как противники арабских наций спорят между собой.
«Курды Ирака и Сирии пользуются безоговорочной поддержкой Израиля, однако Израиль тоже пока не высказывается, по всей видимости, не желая навредить своему союзнику», – написал Соломон Манн.