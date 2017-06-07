Ким Чен Ын запугал южных корейцев настолько, что те отказываются от сотрудничества с США

Известный израильский блогер Соломон Манн в своем блоге пишет о том, что Северная Корея пока побеждает в своем «доминировании» на Дальнем Востоке. Северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну удалось до того запугать население южных соседей, что победила «прочучхистская» социалистическая партия на выборах президента и теперь Южная Корея свертывает американскую программу ПРО и дает «от ворот поворот» президенту США Дональду Трампу.
«Демонтируются THAAD и вскоре начнут покидать корейские порты корабли ПВО США. Что предпримет Америка пока неясно, но тем больше у Трампа оснований переманить на свою сторону президента РФ Владимира Путина, чтобы урегулировать Корейский кризис на выгодных для себя основаниях», – написал эксперт.
Он отмечает, что кроме того, американцам придется искать другую страну, в которой можно разместить свой флот, поскольку идти на конфликт с несговорчивыми южными корейцами будет себе дороже. В этом плане интересным может стать предложение Израиля использовать Вьетнам как главную страну региона для американцев.