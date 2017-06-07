В Туркменистане халява закончилась: правительство отменяет систему льгот

Популярный израильский политический обозреватель Соломон Манн на своей странице пишет о том, что старую, как свет истину о том, рано или поздно халява всегда заканчивается никто не отменял и с этим ничего не поделаешь. В связи с падением цен на нефть, в Туркменистане отменяют все льготы, введенные при «туркменбаши».
«Надо сказать, что несмотря на наличие «золотой трубы» – огромным газовым и нефтяным ресурсам, Туркменистан так и не стал сколько-нибудь процветающей страной. Экономика в ужасном застое, строй – недалек от феодального, положение с промышленностью и агропромом – тоже не далеко ушло от средневековья. Кризис нефтяных цен тяжело дается таким странам и туркменам возможно вскоре придется столкнуться с серьезнейшими трудностями. Остается только читать «Рухнаме», – прокомментировал Соломон Манн.
Напомним, первый президент Туркменистана Сапармурат Ниязов ввел в 1993 году в стране льготы для граждан, в соответствии с которыми они начали бесплатно получать воду, газ и электричество. Как видим сейчас состояние в дел в экономике Туркменистана резко пошатнулась, в связи с чем действующий лидер республики считает систему неэффективной и предлагает ее отменить.