Психолог рассказала, какие браки распадаются чаще всего

Известный социальный психолог Белла Депауло рассказала о том, какие браки распадаются чаще всего, информирует replyua.net со ссылкой на Новое время. В своей колонке для западного издания психолог отмечает, что эксперты никогда не смогут точно спрогнозировать, расстанется пара или нет, существует лишь приблизительный прогноз с долей вероятности в 45 процентов.
«Статистика разводов может зависеть от полноты и точности сбора всей информации, однако даже в этом случае она имеет недостатки. Многочисленные опросы свидетельствуют и о том, что многие респонденты уходят от ответа или же обманывают, говоря, что состоят в браке, а на самом деле они давно в разводе. Однако официальная статистика все же свидетельствует о том, что самое большое количество разводов в США приходится на пары, которые родились с конца 1940-х по начало 1960-х годов», отмечает эксперт.
По ее словам, более молодое поколение подает на развод с меньшей скоростью, и речь идет о детях людей, родившихся в тот период, но не исключено, что через десятилетие они догонят своих матерей и отцов по количеству бракоразводных процессов. Помимо этого, психолог отметила, что люди с низким уровнем дохода разводятся чаще богатых, то же самое касается образованности – чем выше образование, тем ниже опасность расторжения брака.